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وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان تنفيذ شبكات التيار بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد كل من، وزير الإسكان، ووزير الكهرباء، اجتماعاً بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان.

 

وتابع الوزيران، أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذى يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ 3 بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه ولأول مرة فى مصر يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

 

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