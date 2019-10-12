شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التأمين الصحى الشامل يكشف آليات التشغيل خلال 100 يوم بـ 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن 100 يوم مرت على انطلاق تجربة التأمين الجديدة حيث وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطن من أبناء محافظة بورسعيد وتم فتح 158140 ملف عائلى الكترونى من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه جارى العمل على فتح المزيد من الوحدات والمراكز ليصبح فى محافظة بورسعيد 35 وحدة ومركز صحة أسرة ، حيث تردد على الـ 7 مستشفيات بالمنظومة و هم مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الزهور، مستشفى الرمد التخصصى، مستشفى النساء والولادة، مستشفى النصر التخصصى للأطفال ومستشفى الحياة بورفؤاد 156883 مواطن لتلقى الخدمات من خلال العيادات الخارجية.

ونجحت المنظومة فى إجراء 7224 عملية جراحية منهم 2514 عملية جراحية كبرى و نجحت أيضاً فى إجراء عمليات تم إجراؤها لأول مرة فى محافظة بورسعيد و بعضها لأول مرة فى إقليم قناة السويس فوصل عدد العمليات الجراحية التى أُجريت لأول مرة فى بورسعيد إلى 455 عملية جراحية منهم أول عمليتى زراعة قوقعة واول 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال وأول عملية قلب مفتوح للكبار بمستشفى النصر التخصصى، كما قامت مستشفى النصر بالنجاح فى إجراء 193 عملية قسطرة قلب وبذلك نجحت فى إنهاء قوائم انتظار قسطرة قلب الأطفال واوشكت على إنهاء قسطرة قلب الكبار.

كما نجحت مستشفى الرمد التخصصى أيضا فى إجراء جراحات تمت لأول مرة فى إقليم القناة وهى 85 جراحة تجميل وإصلاح الحول الجفون، 59 عمليات شبكية وجسم زجاجى و 4 عمليات ترقيع وزرع قرنية كما نجحت مستشفى التضامن فى إجراء 29 جراحة أورام ومستشفى الزهور فى إجراء 73 عملية تفيت حصوات و السلام بورسعيد فى اول جراحة استئصال غضروف قطنى واول جراحة توصيل قولون بدون دباسة.

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كما كان هناك توجه جاد نحو الإرتقاء بمستوى العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث تم تقديم اكثر من 150 برنامج تدريبى للأطقم الطبية وغير الطبية بدءاً من الإستعدادات الأولى لإطلاق المنظومة وخلال التشغيل لها على المهارات اللازمة لتشغيل المنظومة وذلك من قبل وزارة الصحة والسكان و بالشراكة مع مستشفيات التوئمة ومنظمة الصحة العالمية وايماناً بأهمية دور طبيب الأسرة تم تقديم برنامج تدريبى مخصص لهم يتم من خلاله السفر إلى إنجلترا للتعرف على دور الرعاية الاولية و طبيب الأسرة فى نظام التأمين الصحى الإنجليزى NHS حيث تم إرسال بعثتين كل بعثة مكونة من 35 طبيب اسرة و جارى الإعداد للبعثة الثالثة ليكون مجموع أطباء الأسرة الذين تلقوا هذا البرنامج التدريبى 100 طبيب أسرة.

وفى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى لجميع الخدمات الحكومية بدأت إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فاستعدت لها وحدة التحول الرقمى بالمشروع من خلال دراسة تجارب 8 دول فى ميكنة النظم الصحة لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها فى مصر وتم ميكنة منظومة التسجيل وفتح الملفات العائلية فى 26 وحدة ومركز صحة أسرة من خلال تطبيق الكترونى لتسجيل المنتفعين و تدريب 150 موظف استقبال CMO على استخدام هذا التطبيق واستعداد لميكنة الخدمات المُقدمة فى المنظومة التى بدأت يوم 13 سبتمبر حيث تم تدريب 1200 من مقدمى الخدمة على استخدام النظام الالكترونى والتابلت و نجحت إدارة المشروع فى ميكنة 7 مستشفيات 26 وحدة ومركز صحة أسرة فى 13 يوم فقط.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان لجميع مواطنى محافظة بورسعيد حملة توعية موسعة من خلال وحدة التوعية والإعلام بإدارة المشروع من خلال 20 ندوة مجتمعية، ماراثون رياضى وحملات التوعية الميدانية التى شملت جولات اتوبيس وسيارات التأمين الصحى الشامل التى وصلت إلى النوادى، مراكز الشباب، الجوامع، الكنائس، المصالح الحكومية وقرى منطقة الجنوب بمشاركة مجموعة من شباب المتطوعين من أبناء المحافظة.

كما تم إطلاق فاعلية "سجل مكانك" التى أتاحت الفرصة للمواطنين للتسجيل اينما كانوا من خلال استلام استمارات التسجيل من فرق التوعية الميدانية او خيمة التسجيل المتنقلة التى أُقيمت فى منطقة الإستثمار، حى المناخ امام قصر الثقافة و امام المعدية عند الممشى السياحى ونجحت الفاعلية فى توزيع حوالى 60000 استمارة فتح ملف عائلى و تسجيل 1754 ملف عائلي.

ويستمر قطار التأمين الصحى الشامل حيث بدأ الاستعداد لتفعيل المنظومة فى باقى محافظات المرحلة الأولى و هى الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء ، الأقصر وأسوان من خلال بدء التسجيل ب117 وحدة ومركز صحة أسرة حيث بدأ التسجيل فى الأول من أكتوبر و تم فتح 29252 ملف عائلى ل116843 مواطن فى اول 10 ايام من التسجيل فى الخمس محافظات و على التوازى بدأت أعمال التطوير فى 163 وحدة ومركز صحة أسرة فى الخمس محافظات وهم وحدات ومراكز المرحلة الأولى لتشغيل المنظومة كما يتم إعداد 7 مستشفيات فى الأقصر، 11 مستشفى فى الإسماعيلية، 9 مستشفيات فى جنوب سيناء، 6 مستشفيات فى السويس و11 مستشفى فى أسوان لإنضمامهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل.