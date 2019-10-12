ارتفاع الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الجوي تسود أنحاء الجمهورية حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف عطا لمصراوي اليوم السبت، أن الطقس معتدل على معظم أنحاء السواحل الشمالية وتصل درجة الحرارة لـ29 درجة حتى يوم الثلاثاء المقبل،

بينما ترتفع درجات الحرارة وسيكون الطقس حار على القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، وتسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة وتتراوح بين 35 و40 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة خلال الأيام المقبلة، حيث تظهر بشكل كثيف على السواحل الشمالية وتكون مؤثرة على الطرق في الصباح الباكر، وتقل حدتها على الدلتا والقاهرة، لافتا إلى أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء.

وأشار إلى أن الرياح معتدلة في أغلب الأنحاء وتنشط في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس بعض الأحيان.​