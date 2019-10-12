وكيل البرلمان: تحية إجلال للشعب السوري ضد الاحتلال.. ونقف ضد محاولات تفتيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن قادة التعليم المجتمعين باتحاد المعلمين العرب هم نبراس للعلم ورفعة مجتمعاتنا العربية، وأوجه من هذا المكان تحية إجلال وتقدير للشعب السوري المناضل ضد الاحتلال وكلنا مع وحدة الأراضي السورية والتصدي لمحاولة تفتيتها، فالشعوب العربية بقادتها قادرون على العودة للوحدة العربية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب اليوم: طلبت من نقيب المعلمين أن ينقل إلىّ كل توصيات المؤتمر، لأننا ونحن مع بداية الدورة الخامسة للفصل التشريعي الأول، شكل البرلمان لجنة لدراسة بيان الحكومة السنوي برئاستي وسوف أضع توصيات هذا المؤتمر على رأس أعمال اللجنة.
وتابع أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على احترامها الكامل للإنسان العربي وليس المصري فقط، وهدف مصر أن تعود الأمة العربية أكثر قوة وتماسكا، ونحن نحتفل هذا الشهر بذكرى نصر أكتوبر، نوجه التحبة لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة.
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