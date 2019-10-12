الصحة ترخص بإنشاء مكتب علمي لدعاية الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 227 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2019، قرار الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، رقم 579 لسنة 2019 بشأن الترخيص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمي (انتر فارم للاستيراد والتصدير والصناعات الطبية).

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