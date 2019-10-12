بمشاركة مصر.. انطلاق اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استهل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الصربية بلجراد، بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلًا عن المجموعة العربية، والتي ناقشت عدد من الأمور الإجرائية، أبرزها الشئون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات في الاتحاد، فضلا عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.

وتمثل اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري له، ويرأسها رئيس الاتحاد ويشغل عضويتها 15 عضوًا، ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، في حين تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع البرلمانات للدول الأعضاء.

واٌنتخب الدكتور علي عبدالعال عضوًا باللجنة التنفيذية، ممثلًا عن المجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت ببنجلاديش أبريل 2017.

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يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ في عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنويًا، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية

ويلعب مجلس النواب المصري دورًا بارزًا في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية، فضلا عن تمتع الدكتور على عبدالعال بعلاقات طيبة مع معظم رؤساء البرلمانات والوفود.

واستضافت مصر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي مرتان، الأولى عام 1947، أما الثانية كانت عام 1997.