أخبار مصر | وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني‫ قبل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني‫ قبل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا،‫ استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ أكتوبر الجاري، نظيره البحريني‫ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك ‫في إطار العلاقات الوثيقة بين ⁧الشقيقتين مصر⁩ والبحرين، وحرص الجانبيّن على التشاور والتنسيق تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزيريّ الخارجية حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات ذلك على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، فضلاً عن بحث سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.