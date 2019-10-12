أخبار مصر | وزيرا الخارجية المصري والأردني يبحثان الحفاظ على سيادة سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الخارجية المصري والأردني يبحثان الحفاظ على سيادة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ أكتوبر الجاري، نظيره الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.