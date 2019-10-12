مصر | عاجل.. تعرف على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا وألزمتهم المصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن لمدة 10 سنوات.

وجاء أـسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم كل من: عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسي وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد موسى دسوقي ديب وعبد الرحمن عاطف

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وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان الإرهابية بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.

