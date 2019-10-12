مصر | عاجل.. إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" للمفتي و30 نوفمبر حسم الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" للمفتي و30 نوفمبر حسم الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإحالة المتهم حسين محمود في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي الاستشاري في إعدامه شنقًا، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.