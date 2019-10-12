مصر | عاجل.. المؤبد لـ 8 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 12 في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لـ 8 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 12 في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة 12 حدث بالسجن لمدة 10 سنوات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.