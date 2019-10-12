شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد سعيد نقيبًا لـ«أطباء القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية عن فوز الدكتور أحمد سعيد نقيبا لأطباء الإقليم للدورة الثانية، كما فاز بعضوية مجلس النقابة فوق السن، الدكتور محمد عبدالسلام، والدكتور السيد عفيفى القطان، والعضوية تحت السن فاز بهما الدكتور أحمد حجاج ومحمد عجلان.

وأعلن الدكتور أحمد يوسف البرعي، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية، والأمين العام للنقابة، حصول أحمد سعيد على ٢١٦ صوتا، وعلاء جودة ١٩٠ صوتا، ومنال ذهني ١٦ صوتا، وناحي خضر ١٢٥ صوتا.

وأضاف «البرعي» أنه قد حصل الأعضاء المترشحون فوق السن وعددهم ٨ أعضاء فاز منهم اثنين، وهما: السيد عفيفي القطان حصل ١٩٩ صوتا، ومحمد عبدالسلام بـ٢٨٦ صوتا.