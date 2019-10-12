شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: غلق المجال الجوي بمطار برج العرب بسبب «الشبورة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر أمني بمطار برج العرب الدولى في الإسكندرية إن برج المراقبة الجوية بالمطار أعلن غلق المجال الجوى أمام حركة الطائرات المقبلة والمسافرة، منذ الخامسة فجر السبت، لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية التي غطت جميع أنحاد البلاد.
وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أنه تم تحويل مسار طائرة قادمة إلى المطار كان مقرراً هبوطها إلى مطار القاهرة الدولى، موضحا أن الشبورة المائية ساهمت في انعدام مستوى الرؤية أمام حركة الطائرات القادمة والمسافرة من وإلى المطار، ما أدى إلى غلقه أمام حركة الطائرات القادمة وتحويل مسار رحلة للهبوط بمطار القاهرة.
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