شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محطات بمحاكمة 37 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" بالتزامن مع سماع الشهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منها

المحطة الأولى .. أحكام الإعدام والمؤبد الغيابية

فى 8 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة أحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين فى القضية، وكان من ضمن المتهمين اكثر من 300 متهم هارب صدر ضدهم أحكام غيابية.

المحطة الثانية.. توكيلات خاصة

مع نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى 27 أكتوبر 2018، قدم دفاع 42 متهما بتوكيلات خاصة للحضور عن موكليهم، وهنا أمرت المحكمة من هيئة الدفاع حضور المتهمين بشخصهم لجلسات المحاكمة.

المحطة الـ3.. تلاوة أمر الإحالة

فى 12 يناير 2019، تلا ممثل النيابة امر إحالة المتهمين، وامرت المحكمة القبض على 37 متهما حضروا الجلسة، واعتبرت المحكمة الحكم الغيابى قائم فى حق 5 متهمين بسبب عدم حضورهم الجلسة بشخصهم.

المحطة الـ 4 ... ارتفاع عدد المتهمين

ارتفع عدد المتهمين الذين قاموا بعمل إعادة إجراءات إلى 73 متهما من بينهم 5 متهمين كانوا حدث وقت أحداث فض رابعة.

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المحطة الـ 5 .. سماع الشهود

فى 3 فبراير 2019، استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة الأسبق ، وأكد أن مسلحين بين المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن.

المحطة الـ 6 .. لفحص الحالة الاجتماعية للمتهمين

ــ فى جلسة 9 أكتوبر الجارى استمعت المحكمة لأقوال العميد علاء بشندى والذى أكد أن المعتصمين هم من قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن وقت الفض ورفضوا الخروج من الممر الآمن، وعقب الجلسة أمرت المحكمة بندب باحثين لفحص الحالة الاجتماعية لـ 5 متهمين حدث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.