الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مأمورية للشهر العقارى بشق الثعبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل قرارا بإنشاء مأمورية الشهر العقارى باسم مأمورية الشهر العقارى بشق الثعبان، واتخاذ مقرا لها داخل مبنى الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان، بحيث يتبع مكتب الشهرى العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة. ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل الذى جاء فيها أيضا تعديل اختصاص مأمورية الشهرى العقارى بالمعادى بإخراج منطقة شق الثعبان من الحدود الإدارية لمأمورية الشهر العقارى لحى المعادى، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

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