أخبار مصر | الأوقاف تعقد اختبارت للمتقدمين للحصول على تصريح خطابة

وأوضحت الوزارة أنه تجرى مقابلة شخصية للمتقدمين يوم الإثنين الموافق 28 10 2019مبمكتب رئيس قطاع المديريات، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.

وتشمل الاختبارات خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م حتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 م بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، علمًا بأنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي على أن يكون مثبتا بها طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط الإعلان، أو إفادة من جهة العمل، وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي.