أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم في جميع الخطوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم في جميع الخطوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات

واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي أن خط "القاهرة- الإسكندرية" والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة، وخط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به إلى منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة، وخط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة، وخط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.