شكرا لقرائتكم خبر عن 53 طبيبًا صوتوا في «انتخابات الأطباء» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رستم، أمين صندوق نقابة الأطباء بشمال سيناء، إن عدد المصوتين في انتخابات نقابة الأطباء بشمال سيناء بلغ 53 طبيبًا، من إجمالي عدد المقيدين في جداول النقابة والبالغ عددهم 542 طبيبًا.

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وأضاف «رستم» أن الدكتور صلاح سلام، المرشح على منصب النقيب حصل على 48 صوتا من إجمالي عدد الأصوات، بينما حصل الدكتور جمال شعبان على 3 أصوات، وحصل الدكتور حسين خيري وأحمد شوشه، على صوت واحد لكل منهما، مشيرًا إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستقوم بإعلان النتيجة النهائية في غضون يومين.

وأشار إلى فوز الدكتور عبدالعاطي سليمان، استشاري الباطنة في مستشفى العريش العام، بمنصب نقيب الأطباء بشمال سيناء بالتزكية، بجانب فوز كلا من الدكتور عبدالعاطي سليمان استشاري الباطنة، وائل العبدجوده، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بعضوية النقابة الفرعية بشمال سيناء فوق 15 سنة، وفازت الدكتورة نسرين سليمان حمدان، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى العريش العام، والدكتور أحمد يحيى طبل، أخصائي العناية المركزة بعضوية النقابة الفرعية تحت 15 سنة.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء شمال سيناء عقدت بوحدة الكلى في مستشفى العريش العام، تحت إشراف قضائي كامل، ضمن الانتخابات التي تجرى على مستوى الجهورية، حيث كان الاقتراع على نصف مجالس النقابات العامة والفرعية والنقيب العام وعدد من النقباء الفرعيين.