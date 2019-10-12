شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والأرقام... نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر عن فوز الدكتور أحمد محمد عبدالمالك بمنصب النقيب بـ١٣١ صوتا وفاز بمقعدي الأعضاء تحت السن كلا من الطبيب وائل عبدالحفيظ 115 صوتا، ومحمد النجار 113 صوتا، وحصد مقعدي فوق السن كلا من أسماء يوسف 114 صوتا، وأمجد كامل 98 صوتا.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة، 900 عضو، ممن لهم حق التصويت. حضر منهم ١٩٣ ناخبا.

وفي أسوان، أسفرت نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للأطباء عن فوز الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق بمنصب النقيب بالتزكية وفوق السن فاز الدكتور حامد مكي وحسام عبدالفهيم بالتزكية وتحت ١٥ سنة فاز الدكتور محمود عبدالعزيز وربيع محمد على.

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وفي قنا، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بقنا برئاسة المستشار أيمن أبودقه فوز الدكتور أيمن خضاري، بمقعد نقيب أطباء قنا بعدد أصوات بلغت ٢٣٥ صوتا للمرة الثانية على التوالي.

فيما فاز كلا من الدكتور محمد الديب بعدد أصوات بلغت ٢٤٤ صوتا والدكتور أحمد الزقيم بعدد أصوات ٢٧٠ صوتا بمقعدي النقابة فوق السن فيما فاز كلا من الدكتور عبدالقادر هاشم بـ ٢٢٣ صوتا والدكتور أشرف الهوارى بعدد ٢٩٧ صوتا بمقعدى النقابة تحت السن.

يذكر أن عدد ممن لهم حق لهم التصويت بلغ ٣٠٣١ صوتا، يدلون بأصواتهم من خلال لجنة واحدة بمقر نقابة التجاريين بمدينه قنا

وفي السويس، فاز الدكتور تامر البوهي بمقعد نقيب أطباء السويس في انتخابات التجديد النصفي.

واستطاع الدكتور تامر البوهى الحصول على 176 صوتا مقابل 153 صوت لمنافسه علب مقعد النقيب الدكتور صلاح ابو العلا.

فيما فاز بمقعدي فوق السن كل من الدكتور ايهاب الصاوي والدكتور أحمد عبدالفتاح بينما فاز بمقعدي تحت السن الدكتور آسر البنا والدكتور عمرو فرج.