99% من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة مافيا خطف الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة مافيا خطف الأطفال، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة مافيا خطف الأطفال. وأيد 99% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة مافيا خطف الأطفال، بينما عارض 1% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة مافيا خطف الأطفال.



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