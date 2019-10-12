بعد قليل.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة، 12 ساعة، بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة 10 مساءً.

وأوضحت الشركة، أن المناطق هي: (إسكانات مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزي منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر).

وقالت الشركة في بيان، إن قطع الخدمة لتحويل الشركة مسار خط المياه الرئيسي قطر (1000 مم) المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​