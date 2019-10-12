شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء في ضحية الشهامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد البنا، ابن مركز تلا والذي قتل على يد 3 أشخاص بسبب دفاعه عن فتاة.
وقال محافظ المنوفية لوالدة الضحية إنه حريص على حق نجلها الذي راح ضحية الرجولة والشهامة بدفاعه عن فتاة ضد التحرش، قائلًا: «لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي أحسن»، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه فثقتنا لا حدود لها في القضاء المصري الشامخ.
وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي بعد صلاة عصر أمس الخميس، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بشهيد الغدر، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم.
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