شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المركز القومى للتطعيمات التابع لفاكسيرا الطلاب فى المدارس والجامعات من الإصابة بعدوى الالتهاب السحائى، نتيجة التواجد فى أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية.

وقال مركز التطعيمات القومى أن الالتهاب السحائى أو الحمى الشوكية meningitis عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التى تغطى الدماغ والنخاع الشوكى، ويطلق عليها السحايا.

وأضاف مركز التطعيمات القومى: يمكن أن يؤثر التهاب السحايا فى الأفراد من جميع المراحل العمرية، إلا أنه أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يعيشون فى أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية وكذلك المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصًا الداخلية منها .

ويتسبب التهاب السحايا فى العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا.