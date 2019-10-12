شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل

الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 29

مطروح 20 29

السلوم 19 28

سيوة 20 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 19 35

السويس 22 33

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 29

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 20 36

أسيوط 19 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 25 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 27 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 34

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 26 39

الرياض 23 37

المنامة 30 36

أبوظبى 28 38

الدوحة 30 36

الكويت 23 38

دمشق 18 26

بيروت 25 28

عمان 15 30

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 40

مسقط 27 32

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 37

طرابلس 20 26

تونس 15 26

الجزائر 20 27

الرباط 15 25

نواكشوط 25 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 23

اسطنبول 15 23

إسلام آباد 18 31

نيودلهى 21 34

جاكرتا 24 34

بكين 10 18

كوالالمبور 25 33

طوكيو 23 26

أثينا 17 26

روما 12 25

باريس 16 22

مدريد 14 27

برلين 11 21

لندن 12 17

مونتريال 06 16

موسكو 08 11

نيويورك 11 21

واشنطن 12 23