شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين": سمكة الأرنب ممنوع تداولها لسميتها الشديدة وخطورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيرين ذكى، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن سمكة "الأرنب " مُجرم صيدها أو بيعها أو تداولها فى الأسواق، نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، مشيرة إلى أنها تعيش فى قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.

وأوضحت شيرين لـ"ليوم السابع"، أن تلك السمكة تتسبب فى تسممات هضمية خطيرة، بسم "تيدرودوتاكسين"، مشيرة إلى أن خطورة الأمر تكمن فى لجوء بعض باعة الأسماك إلى سلخ تلك السمكة، وبيعها "فيليه" حتى يتم إخفاء ملامح السمكة، ويتم بيعها بأسعار رخيصة جداً خاصة لدى الباعة الجائلين، محذرة من شراء أى سمك فيليه غير مضمون، وتجنب البحث عن الرخيص لأنه قد يكون مميت.

وأضافت ذكى : تختلف أعراض التسمم من شخص إلى آخر على حسب الكمية التى تناولها، وتبدأ بالرغبة فى النوم العميق، الذى قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات، أو حدوث تنميل بالوجه واللسان والشفتين، بالإضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة، وتصل فى أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة.

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وأشارت شرين ذكى ، إلى أن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل: آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط فى ضغط الدم والشلل الذي يؤدى إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات، موضحه أن سم هذه السمكة يوجد فى ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، والكبد، بالإضافة إلى تراكم المواد السامة على أسنانها بسبب تحلّل غذائها الذى يشمل نوعاً من الطحالب الخضراء السامة.

وأكدت، أن سموم هذه السمكة تعد من أشد الأنواع فتكا، محذرة من تناول الكبد، خاصة أن كبر حجمه يجذب البعض لتناوله دون أن يدركوا كم السموم القاتلة المتراكمة به، مشيرة إلى أنه إذا قام بائع السمك بسلخها ولم يزيل الغُدد السامة منها بإتقان وحرص شديد سيصاب فوراً لحم السمك، وينتقل إليه السم وتصيب من يأكلها بأعراض التسمم.