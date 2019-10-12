تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وتسليم عقود التعليم "المؤقتة"- صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم السبت، عددًا من الموضوعات والقضايا ، وعلى رأسها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بالإضافة إلى إجراءات وزارة المالية تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تطورات العدوان التركي على سوريا.

ونقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، حيث أكد الجانبان أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وقال الرئيس السيسي إن فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام يُعد إنجازًا جديدًا لإفريقيا.

كما أعرب الرئيس السيسي عن أمنياته في استمرار الجهود البناءة بين البلدين لإنهاء الصراعات والخلافات بالقارة، فضلًا عن تطلعه لدعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

ونقلت الصحف تصريح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن تأكيد أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة؛ سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.

عربيًا، ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم لبحث العدوان التركي على سوريا، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية تعقد اليوم اجتماعًا طارئًا على المستوى الوزاري؛ لبحث تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.

ونقلت الصحيفة عن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية قوله إن ما حدث بأنه يمثل هجومًا غير مقبول على سيادة إحدى الدول الأعضاء في الجامعة.

وفي الشأن المحلي، سلطت جريدة (الجمهورية) الضوء على تأكيد وزارة المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ صدور قرار رئيس الوزراء أول يوليو الماضي بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين، وأعلنت استعدادها لتعزيز المخصصات المالية للجهات المختلفة للوفاء بالتطبيق.

كما أهابت الوزارة برؤساء الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإلزام المسئولين الماليين تحت رئاستهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وبأثر رجعي من أول يوليو الماضي.

كما ألقت الصحيفة الضوء على مسابقة وظائف التعليم، منوهة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم عقود المؤقتين خلال 10 أيام.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن عدد الخريجين الراغبين في الالتحاق بوظائف التعليم الذين سجلوا بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية المؤهلة للعمل في مجال التعليم التي أطلقتها الوزارة الأربعاء الماضي بلغ حوالي 500 ألف حتى الآن في مختلف التخصصات ومجالات العمل سواء المعلمين أو الإداريين أو العمال.

بدورها، نوهت صحيفة الأهرام بإشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير بمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد الصندوق أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا كبيرًا من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والطموحة.

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وشدد الصندوق على أن الإصلاحات الاقتصادية عالجت الاختلالات الداخلية وأسهمت في تحفيز النمو وكذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة النمو إلى مساره، وخفض البطالة، ووضع الدين العام في مساره الصحيح.

جاء ذلك في تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وفقًا لاتفاق برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع مع مصر في نوفمبر 2016 على مدى 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وفي موضوع ثان، ذكرت الصحف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء استجابت إلى ألفي و966 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي وتم فحصها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كان من بينها 316 حالة تتطلب تدخلًا سريعًا، وذلك من خلال متابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وما يصل إلى المنظومة مباشرة.

أما صحيفة (الأخبار) فسلطت الضوء على العدوان العسكري التركي شمال شرقي سوريا، فضلًا عن المخاوف من تأثير العملية على زعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعرب عن مخاوف جدية بشأن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا.

كما دعا ستولتنبرج أنقرة إلى ضبط النفس، وقال للصحفيين في إسطنبول -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو- : "أعربت عن مخاوفي الجدية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها في زعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة"، منوهًا إلى أهمية عدم السماح لسجناء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين بالفرار.

وتحت عنوان (100 قتيل وجريح.. وقصف 11 قرية.. و70 ألف مشرد حصيلة العدوان التركي على سوريا في 3 أيام)، ذكرت (الأخبار) أن البيانات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أظهرت وصول عدد ضحايا العدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى نحو 100 قتيل وجريح بينهم نحو 50 مدنيًا إلى جانب قصف 11 قرية كردية في سوريا.

كما لفتت إلى تشريد أكثر من 70 ألف شخص حتى الآن فيما تحذر منظمات الإغاثة الإنسانية من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تشريد أكثر من 300 ألف شخص.

في الوقت نفسه، تواصلت الإدانات والتحركات الدولية لمعاقبة تركيا على عدوانها، حيث كشفت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الأوروبية اميلي دو مونشالين أن مسالة فرض عقوبات أوروبية سيتم بحثها في القمة الأوروبية الأسبوع الحالي.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ليف لو دريان إلى عقد اجتماع طارئ للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي لمناقشة هجوم تركيا على الفصائل الكردية في شمال سوريا.

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