شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختبر 1600 خريج للعمل خطباء مكافأة 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، الاختبارات التحريرية للمتقدمين عبر الموقع الالكترونى للوزارة ، للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو تطوعا ، لعدد من الفئات عددهم 1600 متسابق، منها: جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدا فتجرى لهم مقابلة شخصية يوم الإثنين الموافق 28 / 10 / 2019م بمكتب رئيس قطاع المديريات، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة

وتشمل الاختبارات خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف ، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 20 / 10 / 2019م وحتى يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2019 م بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، علمًا بأنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي على أن يكون مثبتا بها طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط الإعلان، أو إفادة من جهة العمل، وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي.