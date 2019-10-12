شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر توضح حكم الصلاة عن الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الصلاة عن الميت ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،واجابت اللجنة كالآتى:

الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

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واختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت

فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي وقال بعضهم لا يصل.

وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.