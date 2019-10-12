شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر توضح حكم الصلاة عن الميت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الصلاة عن الميت ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،واجابت اللجنة كالآتى:
الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.
واختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت
فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي وقال بعضهم لا يصل.
وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.
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