شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو كيف يبتز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأوروبيين من أجل الصمت على جرائمه التى يرتكبها ضد السوريين، وتلويح الرئيس التركى دائمًا بورقة اللاجئين.
خلال الفيديو يزعم الرئيس التركى أن الوجود التركي هو الوجود الشرعى الوحيد فى أراضى سوريا لأن أمننا على الحدود مهدد، وكذلك يوجد 3.6 مليون لاجئ سورى ينتظرون العودة إلى ديارهم.
ويتابع رجب طيب أردوغان: "أيها الاتحاد الأوروبى فلتعودوا إلى وعيكم.. أقولها مرة أخرى إذا حاولتم وصف عمليتنا التى نقوم بها حاليًا بأنها عملية احتلال عملنا سهل نفتح أبوابنا ونرسل إليكم 3.6 مليون لاجئ".
وفى وقت سابق أدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
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