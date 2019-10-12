شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدى بعض المواطنين من أصحاب الشركات رغبتهم فى الحصول على تراخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويقدم ”الخليج 365” للقراء شرحاً للمعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، وأبرزها: ويقدم ”الخليج 365” للقراء شرحاً للمعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، وأبرزها: 1 ـ أن يكون فى المدن والشوارع المعتمد لها خطوط تنظيم ولا يجوز طلب الترخيص فى القرى. 2 ـ أن يحتوى على صالة تدريب وتلقين العاملين بالشركة. 3 ـ أن يكون مزودًا بخزينة حديدية لحفظ السلاح وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج. Advertisements 4 ـ تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تامينًا جيدًا. 5 ـ توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصرى. 6 ـ وجود غرف سلاح وأرشيف عاملين. 7 ـ توافر اماكن انتظار مبيت لسيارات نقل الأموال حال وجودها داخل المقر أو فى ملحق للشركة بمكان آخر خارج المقر أو بأى من الجراجات الخاصة أو العمومية شريطة تأمينها بمعرفة الشركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.