شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يكشف خريطة نقص التغذية حول العالم.. ومصر أقل من 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن نسب الجوع ونقص التغذية حول العالم، تضرر منها حوالى 821 مليون نسمة أغلبهم من دول أسيا وأبرزهم الصين والهند ودول غرب أفريقيا منها موريتانيا، بالإضافة إلى دول غرب ووسط أمريكا الجنوبية، وذلك فى الفترة من 2016 إلى 2018.

وأوضح التقرير، الذى ميز الدول التى لا تعانى من نسب كبيرة فى الجوع والتغذية بالضوء الأخضر، ويظهر فيه أن مشاكل نقص التغذية فى مصر أقل من 5%، وذلك حسبما أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عن خريطة من يعانون نقص التغذية حول العالم.

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وقال التقرير أن شخص من بين 9 حول العالم لا يحصلون على الغذاء الكافى، و821 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص التغذية أغلبهم من الأطفال.

تقرير الأمم المتحدة حول نقص التغذية فى العالم