شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الدخلة قلبت بخناقة.. علقة ساخنة من أهل العروسة للزوج والسبب حماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن أهل عروسة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عريس علقة ساخنة لرفضهم الزيجة وقيامه بالزواج من ابنتهم دون علم الأب وأشقائها، حيث تم التحفظ على الطرفين وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من "س.ا" 20 عاما طالب مصاب بكدمات بالوجة، بقيام أهل زوجته بالتعدى علي بالضرب في أول أيام زواجه، لرفضهم الزواج من ابنتهم.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه كان علي علاقة عاطفية بفتاه جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وإنه تقدم لأسرتها لكنهم رفضوا الزواج، وقامت والدة الفتاة بمساعدتهم علي الزواج دون موافقة الأب والأشقاء، وفور علمهم بالزواج قاموا بالتعدى على العريس.

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تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط طرفي الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.