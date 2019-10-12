محاكمة المطرب "ريكو" بتهمة النصب على مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم السبت، محاكمة المطرب خالد صلاح الدين الشهير بـ"ريكو"، لاتهامه بالنصب على "حسن محمد" في مبلغ 25 ألف جنيه.

وأقام المحامي وحيد الكيلاني وكيلًا عن حسن محمد، في وقت سابق جنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين؛ يتهم فيها المطرب خالد صلاح الدين طه وشهرته "ريكو" بالنصب عليه في مبلغ 25 ألف جنيه.

وقال المحامي وحيد الكيلاني في الدعوى، إنه تم الاتفاق بين موكله وريكو بأن يقوم الأخير بالعمل الغنائي لصالحه وتحت إشرافه، وحصل ريكو على مبلغ 25 ألف جنيه واستولى على المبلغ دون تنفيذ الاتفاق.

وأضاف "الكيلاني" أن المطرب الشهير استعمل طريقة احتيالية ليحصل على المبلغ بأن أوهم موكله بمشروع غنائي كاذب، وقام ببث أمل كاذب لموكله بحصوله على ربح وهمي.