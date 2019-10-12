اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على المتهم محمد حسين محمود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني.
وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
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