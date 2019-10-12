شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر زغلول نقيبا لأطباء المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار حجاج عيد، رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء في المنيا ، فوز الدكتور ناصر زغلول ، بمنصب نقيب الأطباء بمحافظة المنيا ، حصل علي ٦٢٨ صوتا بفارق ١٥ أصوات عن منافسة الدكتور عمرو محمد علي ، النقيب السابق والحاصل علي ٦١٣ صوتا حيث بلغت الأصوات الصحيحة ١٢٤٦ صوتا .

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