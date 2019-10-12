شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يحاول الانتحار من شرفة منزله لخلافات مع والدتة بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقدم سائق علي القاء نفسة من شرفة منزله بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة بقرية الدير دائره مركز طوخ، مما إصابة بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفي شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

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تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بقيام سائق يدعي م.ا 30سنة،بالقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة.

جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونه النقيب حسام الحسينى، وتم نقل المصاب للمستشفي شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق