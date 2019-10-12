شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ«المصري اليوم»: النقاش حول قانون الدخل مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النقاش حول قانون الدخل ما زال مستمرا، وما ينشر عنه غير صحيح، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع على أيدي المتخصصين، مضيفا: «أتمنى أن نطرح أول مسودة للرأي العام الشهر المقبل.

وأكد معيط في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش حضوره حفل العيد الوطني لكوريا في مقر إقامة السفير الكوري الجنوبي، مساء الخميس، بأن الغرض من عرض المسودة هو التوافق المجتمعي قبل إحالته لمجلس الوزراء.

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وردا على سؤال عن قيمة تكلفة خفض أسعار المواد البترولية، قال إن وزير البترول لديه المعلومات الكافية باعتباره المختص، قائلا: «هو من يشتري ويبيع»، وبالنسبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، قال مازالت هناك جهات لم تطبق القرار، وهو ما يعرض المسؤولين عن التأخير للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

وحول إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وكوريا، بناء على طلب السفير الكوري، قال إن الموضوع محل نقاش وستتم دراسته من كافة الجوانب مع الجانب الكوري، للتعرف على مدى وحجم الاستفادة للبلدين حال تنفيذ المشروع.

وخلال الحفل، طالب «معيط» باستئناف عودة حركة الطيران المباشر بين مصر وكوريا، قائلا: «هناك رغبة لعودة عمل مصر للطيران والطيران الكوري».