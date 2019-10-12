شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك تستضيف رفات القديسة تريزا 17 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك في الـ17 من نوفمبر المقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع التي تزور مصر حاليا إذ تفتح الكنيسة أبواب الزيارة من العاشرة والنصف صباحا وحتى السابعة مساء و يترأس الأب رفيق جريش كاهن الكنيسة صلوات القداس الإلهي صباحا

ووفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا او "تيريزا الطفل يسوع"، ولدت فى يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 فى ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ " وردة المسيح الصغيرة و ولدت فى مدينة الينسون الفرنسية وترهبت في الدير في عمر خمسة عشر عامًا، و تميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة و الوداعة.

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ودون الأب يؤانس لحظى، سيرة القديسة تريزا، قائلا: "فى ليلة عيد الميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا ممـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع".

وأضاف لحظى : "وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور، ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد أسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها" ، فذهبت مع والدها الى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله