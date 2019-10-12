شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الرى 205 آلاف و324 مخالفة على الترع والمصارف منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء وبدء عمليات الفرز صور.. الأطباء يختارون نقيبهم بالتجديد النصفى من 16 مرشحًا.. 27 لجنة للتصويت بالمحافظات تحت إشراف 56 مستشارا.. لجنة الانتخابات: فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج الرسمية خلال يومين "القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟ التعليم تواصل استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة المعلمين 2020.. وتؤكد: فرصة 3 شهور للانتهاء من الشهادات المهارية وicdl.. التسجيل على البوابة متاح طوال العام.. والتعاقدات شهرية ومستمرة حسب حاجة المدارس التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء Advertisements الرى: إزالة 205 آلاف و324 مخالفة على الترع والمصارف منذ يناير 2015 كيف نواجه مشكلة "العجز المائى" فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وزيادة السكان وتغير المناخ؟.. الحكومة تضع استراتيجية من 4 محاور.. أبرزها تحسين المياه والترشيد واعتماد أساليب الرى الحديثة واستخدام التكنولوجيا القوى العاملة: تعيين 1225 شابًا بالقطاع الخاص فى الدقهلية الأردن تمنح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة حتى 21 نوفمبر السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء تعرف على رد السكة الحديد على الشركات والأشخاص المدعين اختصاصهم بحجز التذاكر

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