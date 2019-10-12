شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يقدمون تعديلات على «التصالح فى مخالفات البناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، و60 نائبًا آخرين بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف معالجة السلبيات التى ظهرت بعد تطبيق القانون فى 8 يوليو الماضى.

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تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع- التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- ظهور عراقيل تمنع أغلبية المواطنين من الاستفادة من القانون، خصوصًا فى المناطق الريفية، منها تحديد عدد قليل من المكاتب الاستشارية المسموح لها بإصدار تقارير السلامة الإنشائية، ما ترتب عليه عجز هذه المكاتب عن الوفاء بطلبات المواطنين، كما أنها تتطلب مبالغ كبيرة مقابل التقرير.

وتابعت المذكرة أن القانون ولائحته حددا بالنسبة للريف أن تكون الحالات المتاح التصالح فيها متاخمة للأحوزة العمرانية، ولكنه اشترط أن يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية بوزارة الإسكان بناءً على اقتراح الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات يحدد الكتل السكانية المتاخمة للقرى وتوابعها والمدن وموقعًا على خرائط التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، وهو أمر شبه مستحيل. وأضافت المذكرة أن القانون حدد 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات وغيرها، وهى مدة غير كافية، كما أن اقتصار الحق فى التصالح على الحالات قبل 22 يوليو 2017 تفرقة بين المواطنين تتعارض مع الدستور.

وقال الدكتور محمد الفيومى، مقدم المشروع لـ«المصرى اليوم»، إنه تم اقتراح مد فترة تلقى طلبات التصالح إلى عام مع إمكانية زيادتها عامًا آخر بقرار من رئيس الحكومة.