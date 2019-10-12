شكرا لقرائتكم خبر عن «هارون» نقيبا لأطباء بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بني سويف، منذ قليل، عن فوز الدكتور مصطفى هارون بمقعد النقيب الفرعي للمحافظة.

Advertisements

كما أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن فوز كلا من الاطباء: محمد يحيى واحمد خفاجى على مقعد فوق السن، والأطباء محمد شعبان عبدالعليم، وايمن هنداوي على مقعد تحت السن.

وخاض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة حيث تنافس كلأ من الأطباء: أحمد الشرقاوي، وأحمد ابو خضره، وعلاء ابو خضره، ومصطفى هارون وكيل.

وعلى مقعد فوق 15 عام، تنافس ٥ مرشحين وهم: أحمد خفاجى، وجمال ميشيل، ومحمد يحيى، ومصطفى هارون، وهاني همام، وعلى مقعد تحت السن تنافس ٦ مرشحين وهم: أيمن هنداوي، ريهام نجاح موسى، شريف هاشم، محمد شعبان عبدالعليم، محمود معوض، وهاني أحمد.