شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جثامين المصريين من ضحايا الطائرة الإثيوبية صباح السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فراج، شقيق الباحث عبدالحميد فراج، الذى لقى مصرعه و5 مصريين آخرين فى حادث تحطم طائرة إثيوبية بعد إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا فى طريقها إلى كينيا، فى 10 مارس الماضى، إنه من المقرر وصول جثمان شقيقه وبقية الضحايا على الطائرة الإثيوبية التى تصل القاهرة، صباح اليوم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية أبلغت والده بالحضور لتسلّم الجثمان، كما أبلغته القنصلية المصرية فى إثيوبيا بموعد عودة الجثمان.

وأضاف محمد لـ«المصرى اليوم» أنه سبق أن سافر إلى إثيوبيا لمتابعة إجراءات البحث عن جثمان شقيقه، وتم أخذ عينة منه لإجراء تحليل الحامض النووى، كما تم أخذ عينة أخرى من والده فى القاهرة، موضحًا أن تأخر وصول الجثمان جاء لأن الحصول على نتائج التحاليل فى إثيوبيا يستغرق وقتًا طويلًا جدًا.

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وتضم قائمة ضحايا الطائرة الإثيوبية من المصريين: دعاء عاطف عبدالسلام عبدالسلام، وسوزان محمد أبوالفرج، وناصر فتحى العزب دوبان، وأشرف محمد عبدالحليم التركى، وعبدالحميد فراج محمد مجلى، وعصمت عبدالستار طه عرنسه.

أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية وشقيقه

وكانت الطائرة الإثيوبية أقلعت من مطار أديس أبابا فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى، فى 10 مارس الماضى، وبعد 6 دقائق تم فقدان الاتصال بها، ثم تحطمت قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا، حيث لقى جميع الركاب مصرعهم والبالغ عددهم 157 شخصًا.

وأعلنت وزيرة النقل الإثيوبية النتائج المبدئية لتفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة والتى أظهرت وجود «تشابه واضح» مع حادث طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «ليون إير» الإندونيسية، ما يعتبر إشارة لوجود خطأ فى عملية التصنيع.