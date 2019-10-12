شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربى والشباب يبحثان تنفيذ مشروع «دراجة لكل مواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير اﻹنتاج الحربى، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سير الأعمال المشتركة والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن.

وبحث اللقاء مشروعات توريد النجيل الصناعى بالملاعب والاستادات الرياضية، وتمت الإشارة إلى ضرورة التوسع فى إنتاج النجيل الصناعى الخاص بالمنتجعات والحدائق (Land scape) فى ظل الطلب المتزايد له والتوسع مستقبلًا لإنتاج كرات الألعاب المختلفة والدراجات الهوائية، كما تمت مناقشة إمكانية مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروع الرياضى القومى تحت شعار «دراجة لكل مواطن» والتى تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلًا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. كما تم استعراض ما تم إنجازه من مشروعات، تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة، من خلال تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها لصالح مراكز الشباب النموذجية فى المحافظات المختلفة.

وشدد «صبحى» على أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الشباب وتلتزم بتنفيذ المشروعات الموكلة إليها فى التوقيتات المحددة وتعمل بالدقة والجودة المطلوبة، مؤكدًا أن هناك العديد من المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع الإنتاج الحربى والتى ستخدم الشباب والأسر المصرية فى جميع المحافظات وستتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتى ستعمل على تنمية واستثمار النشء القادم والحفاظ على صحته وتعزيز الوعى الثقافى لديه بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.