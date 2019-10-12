شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية لانتخابات الأطباء: تقدم الدكتور حسين خيري على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النتائج الأولية في اللجنة الفرعية بالقاهرة، فوز الدكتورة شيرين غالب، بمقعد نقيب القاهرة، وتقدم الدكتور حسين خيري بفارق كبير عن باقي المرشحين على مقعد النقيب، واظهرت النتائج الأولية في ١٣ محافظة، تقدم خيري عن باقي المنافسين. ففي الشرقية حصل الدكتور حسين خيري على ٣٨٥ صوت، مقابل ٥٩ صوت للدكتور أسامة عبدالحي.

وحصل الدكتور أسامة عبدالحي في كفر الشيخ على ٢٩٤ صوت، وحصل الدكتور حسين خيري على ٢٦ صوت، أما الاسكندرية فحصل خيري على ٣٩٧ صوت، مقابل ٢٩٦ صوت للدكتور أسامة عبدالحي، وحصل جمال شعبان على ٧٠ صوت.

وفي أسيوط على حصد الدكتور حسين خيري ١٢٢ صوت، وحصل الدكتور جمال شعبان على ٦٢ صوت، فيما حصل الدكتور أحمد رؤوف على ٣٥ صوت، اما الدكتور أسامة عبدالحي فحصل على ٣٥٠ صوت، من إجمالي ٦٢٠ طبيب ادلوا بأصواتهم في الانتخابات باللجنة الفرعية.

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وفي بني سويف حصل خيري على ١٨٩ صوت، يليه الدكتور جمال شعبان الذي حصل على ١١٤ صوت، وحصل الدكتور أسامة عبدالحي على ١٠١ صوت، أما الأقصر فحصل الدكتور حسين خيري على ٧٤ صوت، والدكتور أحمد رؤوف على ٧٩ صوت، والدكتور أسامة عبدالحي على ٣٣ صوت، وحصل الدكتور صلاح سلام ٢٥ صوت.

وفي البحيرة حصل الدكتور حسين خيري على ١٦٠ صوت، والدكتور أسامة عبدالحي على ١٠٥ صوت، أما دمياط فحصل الدكتور حسين خيري على ٢٨٥ صوت، و١٠٠ صوت للدكتور أسامة عبدالحي، وحصل الدكتور جمال شعبان على ١١٧ صوت، والدكتور أحمد شوشة حصل على ٢٤٠ صوت.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 اكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الاربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.