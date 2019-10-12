شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التعليمية: وصول وفود 12 دولة للمشاركة بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي ، نقيب المعلمين ، رئيس اتحاد المعلمين العرب عن اكتمال وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب المقرر عقده اليوم السبت، بحضور نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

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وستنطلق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المعلمين العرب، بحضور 12 دولة عربية يمثلهم نقيب المعلمين في كل دولة وهيئة مكتبه ويعقب الجلسة الافتتاحية عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار ثلاثة أيام للخروج بتوصيات نهائية للدورة الحالية للاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.