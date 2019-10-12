شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل

الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويسود طقس مُعتدل إلى حار نسبي في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

Advertisements

وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وتظهر بعض السحب الركامية في أجزاء من البادية الجنوبية الشرقية قد ينتج عنها هطول زخات رعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، وتسود أجواء صيفية نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر .