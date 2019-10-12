التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف جميع حصص المخابز من الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما يوجد رصيد من الدقيق لدى المطاحن لعدة أيام، ويجرى صرفه للمخابز بشكل مستمر، لافتة إلى أن هناك متابعة يومية على المخابز ومنافذ توزيع الخبز من أجل التأكد من انتاج خبز جيد وصرفه للمواطنين بالكروت الذكية فى مختلف المحافظات.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابتًا بـ5 قروش للرغيف.
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