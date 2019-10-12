شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الدائرة 8 إرهاب، والمنعقدة بطرة، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وخلال الأسئلة سنجيب على أهم نقاط الدعوى:

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ــ تنظر الدعوى الدائرة 8 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة فى الدعوى 16 جلسة حتى الآن كان أخرها جلسة 9 أكتوبر الجارى، والتى استمعت فيها المحكمة لأقوال العميد علاء بشندى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر إبان الأحداث.

متى كان الحكم الغيابى ضد المتهمين؟

صدر ضد المتهمين فى 8 سبتمبر 2018 أحكام غيابية ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، وفى 27 اكتوبر 2018 بدأ المتهمون بإعادة إجراءات على الحكم الغيابى وكان وقتها عددهم 42 متهمًا قبل أن يقوم آخرين بإعادة إجراءات على الأحكام الغيابية.

ما أبرز ما شهدت جلسات الدعوى؟

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ــ فى جلسة 12 يناير 2019، وصل عدد المتهمين لـ42 متهما، وأمرت المحكمة بالقبض على 37 متهما حضروا بأنفسهم، واعتبرت المحكمة الحكم الغيابى قائما فى حق 5 متهمين بسبب عدم حضورهم الجلسة.

ــ فى جلسة 9 أكتوبر استمعت المحكمة لأقوال العميد علاء بشندى، والذى أكد أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الأمن وقت الفض ورفضوا الخروج من الممر الآمن.

ــ فى جلسة 3 فبراير 2019، استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة، إبان فض اعتصام رابعة العدوية، وأكد أن مسلحين بين المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة.

ــ وفى آخر الجلسات صرحت المحكمة بالكشف الطبى على المتهمين بناء على طلب الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.