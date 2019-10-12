شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن التردد على الطبيب النفسى عند الشعور بأى اضطرابات نفسية هام، ويستلزم التحرك السريع من جانب الأشخاص لكون الاضطربات النفسية تتسبب فى أمراض جسدية مزمنة.
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن هناك انتشارًا للعيادات النفسية فى المحافظات من خلال أمانة الصحة النفسية ومستشفياتها المنتشرة بالجمهورية.
وأوضحت المنظومة، أن صرف العلاج والكشف فى عيادات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة للوزارة يجرى بالمجان.
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