شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قوات سوريا الديموقراطية، إحصائية تشمل 60 شخص من الضحايا المدنيين، ما بين شهيد ومصاب، من بدء ضربات جيش الإحتلال التركى على شمال سوريا.

واعتدت قوات الاحتلال التركى، بشكل مكثف على بلدة القحطانية وقرية محرقان بريف دمش الشرقى، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، أن العدوان التركى يستخدم قذائف صاروخية فى هجماته.

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وكثفت قوات أردوغان الضربات بسلاحى الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية، كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.